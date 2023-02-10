В России более двух миллионов бездомных. Почему мы их не замечаем?

По данным последней переписи населения, с 2010 года в России количество бездомных сократилось с 64 тысяч до 11 тысяч. В Петербурге, например, официально обнаружили всего 32 человека, но независимые исследователи насчитали 64 тысячи. «Собака.ru» поговорила с директором благотворительной организации «Ночлежка» в Петербурге Данилом Краморовым, идеологом «Благотворительной больницы» Сергеем Иевковым и руководительницей архитектурной команды Lampa Community, выпускницей программы Архитекторы.рф Екатериной Кузнечиковой о том, почему люди живут и умирают на улице, о каком количестве бездомных все-таки стоит говорить сегодня, какому проценту реально помочь, как враждебная архитектура делает бездомных невидимыми и как это изменить.
О каком количестве бездомных в Петербурге и вообще в России мы можем говорить?
Данил Краморов: Официальной статистики о количестве бездомных не существует — и это одна из самых больших проблем. Единственное, на что мы можем опираться в расчетах, — число обращений и данные о смертности от Росстата. Раньше «Ночлежка» вычисляла общее количество бездомных самостоятельно, опираясь на эти источники. В прошлом году независимая компания Validata сделала математическую модель и определила количество бездомных: в Москве — 238 тысяч, в Петербурге — 64 тысячи, в России — 2, 13 миллионов человек. Эти цифры почти точно совпадают с нашими оценками. К слову, во всех государственных и благотворительных приютах и пунктах ночлега, например, в Москве — не более 1000 мест.
Какому количеству людей вы помогли за последний год и есть ли возможность увеличить его?
Данил Краморов: В 2022 году к нам обратилось за помощью 9000 человек в Петербурге и Москве, но мы еще продолжаем подсчитывать итоги. В сравнении с 2021-м количество подопечных в двух городах увеличилось примерно на 30%. В рамках действующих проектов мы можем помочь около 9000 в год. Думаю, мы могли бы увеличить эти цифры до 10-11 тысяч, но для этого необходимо продлить график работы и найти дополнительные ресурсы.
Сергей Иевков: В 2021 году мы смогли осмотреть 7192 пациента (уникальных — 927), в прошлом — 3507 (уникальных — 856). По статистике людей стало меньше лишь потому, что у нас появилась возможность работать в фургоне. Волонтеры стали больше уделять времени каждому человеку. Можем увеличить эти цифры, но необходимо задействовать больше ресурсов. Мобильная клиника выезжает шесть раз в неделю — за один удается принять около 10 человек. Два раза — в Мальтийский приют, где осматриваем порядка 20 пациентов в неделю. Раз в неделю едем по заявкам из телеграм-бота. Вне выездов — идем по заявкам вместе с партнерскими организациями, центрами социального учета и психиатрами.
С чем связана высокая смертность бездомных на улицах?
Данил Краморов: Высокая смертность бездомных на улице прежде всего связана с недостатком и недоступностью помощи. Наши и силы коллег несоразмерны количеству нуждающихся. В идеальном мире система помощи бездомным должна быть полноценной: государство, благотворительные организации и горожане почти сразу оказывают поддержку человеку, попавшему на улицу. Правда, это не работает по разным причинам: недостаток знаний о способах помощи у горожан, отсутствие информации о благотворительных организациях у нуждающихся и нехватка отличающихся друг от друга проектов. Многие часто не обращаются за помощью, потому что не готовы выполнять все условия той или иной организации. В итоге мы имеем то, что имеем. Чем больше будет благотворительных проектов с разными условиями, тем выше шансы помочь большему количеству людей.
Нам всегда как будто проще обращать внимание на смертность бездомных зимой, проецируя ситуацию на себя. Однако среднегодовая температура Петербурга — около 4 градусов. Летние ночи у нас тоже холодные — человек легко может замерзнуть насмерть (особенно, когда на фоне длительного проживания на улице снижен иммунитет, и любое переохлаждение критично!).
Сергей Иевков: Почему люди живут и замерзают на улице? Первое — ментальные нарушения, которые приводят к тому, что человек не может уйти. Бывают случаи, когда у бездомного есть определенный психиатрический статус, требующий оперативной помощи. Тогда мы можем его недобровольно госпитализировать и, возможно, спасти жизнь.
Второе — отсутствует многообразие приютов. Даже если человек контактный, ведет диалог, ему могут не подходить правила какого-то социального проекта или могут отсутствовать места в нем. Многие женщины не хотят жить в общих ночлегах, потому что не чувствуют там себя безопасно и комфортно. Кроме того, у приютов есть так называемые «черные списки» (они могут быть и временными). Человек нарушил правила, например, выпил алкоголь, и уже не сможет пользоваться услугами проекта.
Третье — нетерпимость. Часто выгоняют людей из подъездов, со дворов, торговых центров и других пространств. В Москве, например, есть целый теневой бизнес: охранники на вокзалах просят бездомного заплатить за то, чтобы он мог зайти в вестибюль, погреться и его не выгнали. В Петербурге такого не встречал. У нас некоторые вокзалы даже содействуют благотворительным организациям — разрешают людям побыть в помещении, пока нет результатов социальных решений.
Как враждебная архитектура вытесняет бездомных и как это изменить?
Екатерина Кузнечикова
Руководительница архитектурной команды Lampa Community, выпускница программы Архитекторы.рф:
«В России и во многих других странах Европы распространен агрессивный дизайн общественных пространств: убирают лавочки, придают им неудобную форму, разделяют подлокотниками, чтобы бездомные не могли лежать на них. Некоторые считают, что таким образом регулируют общественный порядок, обеспечивают безопасность, сдерживают "маргинальное поведение": воровство, пьянство, наркоманию, хулиганство. Правда, на деле такие решения не решают социальные проблемы, а просто маскируют их. Вместо этого можно было бы делать «теплые скамейки» с информацией о благотворительных организациях, пунктах ночлега и картой; точки с контактами социальных проектов, таксофоны; "островки безопасности" по типу, как сейчас в "Пятерочке": если человек потерялся, он может подойти к специальной точке и там ему окажут необходимую помощь. В Вене, Хельсинки, Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) властям удалось значительно снизить количество бездомных, предоставив им жилье, возможности для обучения и работы».
Что делать, если вы встретили на улице бездомного?
- Спросите, чем помочь.
- Вызовите скорую при необходимости.
- Поделитесь едой, одеждой и другими необходимыми вещами, а не деньгами, потому что человек может потратить их на алкоголь.
- Для Петербурга и для Москвы: передайте человеку листовки «Ночлежки» с важными адресами и контактами.
- Поделитесь с бездомным жетоном на метро, проездным или вызовите такси до мест помощи или обогрева. В каждом городе есть центры социального обслуживания населения, а при них дома ночного пребывания (адреса можно узнать на сайте администраций). В Петербурге можно обратиться, например, в «Ночлежку», Мальтийскую службу помощи.
- Позвольте человеку остаться в тепле и безопасности: в подвалах, подъездах, на чердаках и лестничных пролетах.
- Напишите в телеграм-бот «Благотворительной больницы». Чтобы оставить заявку, необходимо отправить геолокацию и фото, а также ответить на вопросы: в сознании человек или нет, есть ли риск переохлаждения. На вызов приедет бригада уличной медицины. Еще у бота можно узнать, нужно ли в вашей ситуации вызывать скорую, как корректно начать разговор с человеком и поделиться контактами, чтобы привлечь к ситуации государственные социальные службы.
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