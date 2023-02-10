В России более двух миллионов бездомных. Почему мы их не замечаем?

С чем связана высокая смертность бездомных на улицах?

Данил Краморов: Высокая смертность бездомных на улице прежде всего связана с недостатком и недоступностью помощи. Наши и силы коллег несоразмерны количеству нуждающихся. В идеальном мире система помощи бездомным должна быть полноценной: государство, благотворительные организации и горожане почти сразу оказывают поддержку человеку, попавшему на улицу. Правда, это не работает по разным причинам: недостаток знаний о способах помощи у горожан, отсутствие информации о благотворительных организациях у нуждающихся и нехватка отличающихся друг от друга проектов. Многие часто не обращаются за помощью, потому что не готовы выполнять все условия той или иной организации. В итоге мы имеем то, что имеем. Чем больше будет благотворительных проектов с разными условиями, тем выше шансы помочь большему количеству людей.

Нам всегда как будто проще обращать внимание на смертность бездомных зимой, проецируя ситуацию на себя. Однако среднегодовая температура Петербурга — около 4 градусов. Летние ночи у нас тоже холодные — человек легко может замерзнуть насмерть (особенно, когда на фоне длительного проживания на улице снижен иммунитет, и любое переохлаждение критично!).

Сергей Иевков: Почему люди живут и замерзают на улице? Первое — ментальные нарушения, которые приводят к тому, что человек не может уйти. Бывают случаи, когда у бездомного есть определенный психиатрический статус, требующий оперативной помощи. Тогда мы можем его недобровольно госпитализировать и, возможно, спасти жизнь.

Второе — отсутствует многообразие приютов. Даже если человек контактный, ведет диалог, ему могут не подходить правила какого-то социального проекта или могут отсутствовать места в нем. Многие женщины не хотят жить в общих ночлегах, потому что не чувствуют там себя безопасно и комфортно. Кроме того, у приютов есть так называемые «черные списки» (они могут быть и временными). Человек нарушил правила, например, выпил алкоголь, и уже не сможет пользоваться услугами проекта.

Третье — нетерпимость. Часто выгоняют людей из подъездов, со дворов, торговых центров и других пространств. В Москве, например, есть целый теневой бизнес: охранники на вокзалах просят бездомного заплатить за то, чтобы он мог зайти в вестибюль, погреться и его не выгнали. В Петербурге такого не встречал. У нас некоторые вокзалы даже содействуют благотворительным организациям — разрешают людям побыть в помещении, пока нет результатов социальных решений.