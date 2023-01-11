«Форсить», «краш», «чилл»: названы самые популярные сленговые слова у зумеров

Самые популярные сленговые слова: «форсить» (так говорят 64% опрошенных) и «краш» (63%). Такое исследование провели в «Дзене», пишет Sostav. В топе по употреблению также выражения «краш», «муд» или «гостинг».

Около 18% опрошенных используют слово «стэнить» в значении «быть фанатом кого-либо/чего-либо», еще 16% представителей этих поколений употребляют выражение «симп» в значении «человек, который слишком старается привлечь внимание». Зумеры и «альфа» признаются в исследовании, что среди любимых сленговых слов у них «треш», «свэг» и «чилл» / «чилить».

Среди популярных фраз из соцсетей молодые люди назвали такие: man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside. Кроме того, зумеры и «альфы» предпочитают цитировать выражения из популярных видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».

Молодое поколение также часто использует используют нестандартные сочетания эмодзи. Так, эмодзи плача употребляют в качестве выражения любых сильных чувств около половины опрошенных. Еще 46% выбирают клоуна клоуна для обозначения глупого или необдуманного поступка. Почти 22% респондентов ставят эмодзи с глазами (👀) как знак интереса к сообщениям.

Но есть и необычные сочетания смайликов. К примеру, 40% зумеров ставят правую и левую кисти руки с вытянутыми указательными пальцами (👉👈 )для обозначения просьбы, а 10% опрошенных воспользуются сочетанием эмодзи «глаз» «губы» «глаз» (👁️👄👁️) для выражения шока и удивления. Что примечательно, 15% опрошенных использует череп, как замену смеющегося смайла.