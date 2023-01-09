Опрос: 14% петербуржцев недовольны новогодними подарками

Большинство петербуржцев все же были рады получить свои подарки, упоминается в опросе SuperJob. Каждый второй респондент признавался, что на 100% доволен тем, что нашел под елкой, еще 35% — скорее удовлетворены подарками.

Недовольны 14% опрошенных, причем мужчин, которые были не удовлетворены презентом, оказалось в 1,5 раза больше, чем женщин (17 и 11% соответственно). Чаще всего люди были недовольны дешевыми сладостями и носками. А вот среди подарков, что однозначно понравились, в основном дорогостоящие девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и парфюмерия, выбранная по заказу принимающей стороны.

Вернуть в магазин ненужные презенты хотели бы 44% опрошенных. По факту же 37% опрошенных оставят себе подарки в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. 13% передарят ненужные вещи, 9% — выбросят, каждый двадцатый попытается продать, еще 4% — передадут на благотворительность, а 2% — вернут дарителю.