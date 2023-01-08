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Общество

Содержание домашних животных за год подорожало на треть

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Цены на услуги ветеринаров и корма для питомцев увеличились на 30%. Причиной этого стал отказ иностранных компаний от инвестиций в российский рынок, частичная приостановка производства и поставок продукции, а также увеличение затрат на логистику.

Gladskikh Tatiana/shutterstock

Средняя потребительская цена на корм увеличилась в стране с 236,22 до 312,31 рубля. В Москве этот показатель поднялся с 265,92 до 325,88 рубля, а в Петербурге — с 232,55 до 308 рублей. Об этом рассказали в РБК со ссылкой на данные Росстата.«В стране практически нет своего производства профессиональных кормов с содержанием свежего мяса, холистиков (с использованием множества натуральных ингредиентов), а также диетических и лечебных кормов для животных, имеющих проблемы со здоровьем, отмечали в отраслевом союзе», — рассказал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

Нехватку кормов на рынке частично компенсировали новые поставки из дружественных стран, например, Турции и Китая. Тем не менее, цены на импортные корма в последние два месяца 2022 года все же выросли на 30–70%.

Услуги ветеринаров также стали дороже. В целом по стране рост средней цены на клинический осмотр составил 28,1% (с 416,84 до 533,98 рубля), в Москве — 22,8% (с 629,23 до 772,5 рубля), в Петербурге — 16,9% (с 781,96 до 913,84 рубля).

Депутаты петербургского ЗакСА хотят регламентировать правила содержания домашних животных. Чиновники хотят определить четкие правила выгула собак и запретить создание питомников в многоквартирных домах.

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