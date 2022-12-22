Новогодний праздник с мастер-классами, салатом оливье и мини-маркетом устраивает Нормальное место

Гости «Нормального Нового года» на мини-маркете смогут купить керамику, шапки, кимоно, деревянные изделия ручной работы или заглянуть в магазин «Простых вещей». Или если вы против перепотребления, то на свопе от проекта Svalka можно найти и обменять свои вещи на что-нибудь еще.

Для фанатов писем Клуб друзей «Бумаги» принимает пожелания и поздравления на открытках и передает его незнакомцам. Также целый день можно играть в настольные игры (принести с собой или взять уже имеющиеся), смотреть фильмы и мультики, а еще слушать диджей-сет от Joint van Luv.

Весь день будут проходить шесть мастер-классов (в некоторых можно поучаствовать за небольшое пожертвование).

14:00-17:00. Мастер-класс по созданию новогодних игрушек. В швейной мастерской «Простые вещи» научат мастерить волшебную палочку и уютную шапочку из ниток. А в столярной мастерской покажут, как нарядить деревянные елочки и смастерить карманные домики.

Мастер-класс по созданию новогодних игрушек. В швейной мастерской «Простые вещи» научат мастерить волшебную палочку и уютную шапочку из ниток. А в столярной мастерской покажут, как нарядить деревянные елочки и смастерить карманные домики. 16:00-18:00. Фактурный коллаж рождественской фразы, которую каждый вытянет сам, от детской лаборатории «Улей». А ребята из проекта Svalka покажут, как можно кастомизировать одежду и аксессуары.

Фактурный коллаж рождественской фразы, которую каждый вытянет сам, от детской лаборатории «Улей». А ребята из проекта Svalka покажут, как можно кастомизировать одежду и аксессуары. 18:00-20:00. Мастер-класс по созданию арт-аптечек из спичечных коробков с новогодним настроением от графической мастерской «Простые вещи». И еще один мастер-класс по созданию стеклянных шаров со снегом от мастерицы Ники.

Целый день на празднике будет домашняя выпечка, щербет и новогоднее печенье от доброжелателя. А еще шеф-повар инклюзивного кафе «Огурцы» устроит праздничный обед с брускеттами, салатом оливье и мандаринами. Вы тоже можете принести свои угощения, чтобы разнообразить меню. Подойдут закуски, выпечка и фрукты.

«Нормальный Новый год» пройдет 24 декабря с 14:00 до 21:00 в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 34А (второй этаж).