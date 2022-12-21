В «Севкабель Порту» пройдет благотворительный фестиваль «НесложноФест» от сообщества «Такие же»

На фестивале «НесложноФест» будут работать корнер с угощениями и коктейлями, которые можно приобрести за пожертвование, глиттер-станция, где за небольшую сумму можно обсыпаться блестками с головы до ног, ярмарка с изделиями подопечных и мерчем фондов, аукцион. Собранные с продаж деньги пойдут на новогодние подарки для подопечных «Таких же».

А еще можно помочь волонтерам собрать новогодние подарки и подписать открытки. За дни фестиваля «Такие же» планируют подписать 700 открыток для своих подопечных.

Но это еще не все: команда сообщества 26 декабря в 13:00 открывает проекта «Кухня 3.0» на Кожевенной улице, 34. Это будет место, куда подопечные сообщества «Такие же» смогут прийти за бесплатными продуктовыми наборами, поесть, посмотреть фильм, пообщаться и набраться сил. Место можно посетить и в качестве волонтера.

Фестиваль «НесложноФест» пройдет 24-25 декабря с 14:00 до 21:00 в «Севкабель Порту» на Кожевенной улице, 34.