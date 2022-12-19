Петербуржцы вошли в топ-3 рейтинга по самому большому новогоднему бюджету в стране

«В этом году расходы скромнее, чем год назад, но и каникулы на один день короче. Больше всего намерены потратить москвичи: средние расходы на одного человека здесь составят 21,1 тысячу рублей. На втором месте — Петербург с бюджетом в 19,3 тысяч рублей, а на третьем — Красноярск 18,2 тысяч рублей», — отмечают аналитики сервиса Superjob.

Также в топ-5 городов с самыми высокими новогодними тратами вошли Самара (18 тысяч рублей), Уфа и Екатеринбург (по 17 тысяч рублей). Меньше всего планируют потратить жители Перми (15 тысяч рублей), Нижнего Новгорода (14,3 тысяч рублей) и Волгограда (13,5 тыс. рублей).

Из еще интересных цифр: только 32% россиян начали заранее планировать свой бюджет на новогодние праздники, а 51% респондентов уверены, что это делать не обязательно. При этом люди из младшей возрастной группы (молодежь до 24 лет) чаще рассчитывают стоимость гуляний на Новый год, чем представители старшего поколения (46% против 31%).