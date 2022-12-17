Тариф за содержание жилья в Петербурге увеличат на 8,5%

«Содержание квартиры с наиболее характерной для Санкт-Петербурга степенью благоустройства, в которой на 1 человека приходится 25,95 кв. м, увеличится на 63,32 руб. и составит 808,60 руб. на человека в месяц — без учета платежа за общедомовые нужды», — говорится в сообщении комитета по тарифам.

Важно, что в первом полугодии 2023 года размер платы за содержание жилья останется на уровне второго полугодия 2022 года.