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Сколько петербуржцев считают себя хозяевами своей жизни? Отвечают эксперты

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Однозначно убеждены в этом утверждении 42% опрошенных, а 35% скорее уверены, что управляют жизнью. Однако есть интересное наблюдение: степень уверенности в способности контролировать жизненные события оказалась неодинаковой у разных участников исследования.

Shutterstock.com

Как следует из опроса SuperJob, каждый пятый петербуржец считает себя фаталистом. Людей, которые верят в бесповоротность своей судьбы, набралось не более 6%, а вот те, кто ответили, что скорее не управляют своей жизнью, было около 17% опрошенных.

Также на уровень фатализма сказывался и возраст опрошенных. Так, среди респондентов моложе 24 лет 91% считают, что управляют жизнью. В более возрастной группе (45+) лишь 71% участников опроса имеют такую уверенность. Также женщины чаще мужчин отвечали, что владеет своей жизнью (84% против 78%).

Также влияет и уровень доходов: чем меньше доход, тем сильнее уверенность, что человек не управляет своей жизнью. Среди респондентов, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц, фаталистом оказался 21%, а среди тех, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей — лишь 15%.

Есть также разброс по профессиям. Медсестры (по 88%), а также учителя (85%) и юристы (84%) чаще считают, что сами куют свое счастье. А вот курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%) менее всего признавались, что способны определять свою судьбу самостоятельно.

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