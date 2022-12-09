Благотворительный фонд запустил AdVita-мобиль для сбора денег на лекарства для онкобольных детей и взрослых

«Он пока виртуальный, но мы очень надеемся, что вскоре с помощью жертвователей сможем найти деньги и привезти настоящие лекарства в настоящую больницу. Ведь нас там очень ждут», — рассказали в фонде.

Нехватка необходимых лекарств традиционно обостряется в декабре, когда закупленные на год препараты за бюджетные средства заканчиваются, а новые закупки будут проходить уже в следующем году.

Так происходит по многим причинам, в частности из-за того, что закупки рассчитываются по усредненным показателям. В начале года клиника должна спрогнозировать, сколько людей и с какими диагнозами могут обратиться за помощью. Лечение проводится по стандартным протоколам, однако сложно рассчитать на будущее, с какими особенностями столкнутся врачи и пациенты, предугадать невозможно. Некоторые случаи не поддаются стандартному лечению, а дозировка препаратов часто рассчитывается исходя из веса пациента. Знать это наперед тоже нельзя.

Необходимые препараты, которые приобретаются по госзакупке, поступят в клинику не раньше февраля (в лучшем случае) из-за самой процедуры проведения аукционов. Если не будет лекарств, план лечения окажется под угрозой. Задача врачей и фонда AdVita — сделать так, чтобы лечение не прерывалось.

«Несмотря на то, что государство обеспечивает лечебные учреждения необходимыми лекарственными препаратами, иногда возникают ситуации, в которых не всегда получается быстро достать нужное лекарство. Особенно трудным бывает период в конце года, переходящий в длительные новогодние праздники. К сожалению, наши пациенты не могут находиться без лечения в ожидании поставки препаратов, поэтому, каждый год мы обращаемся за помощью в фонд AdVita, чтобы обеспечить бесперебойное лечение наших тяжелых пациентов», — рассказала кандидат медицинских наук, детский онколог НИИ ДОГиТ имени Горбачевой Татьяна Юхта

«Наш новогодний сбор уже стал традиционным. 6 млн рублей – это большая сумма, и фонд AdVita нуждается в поддержке жертвователей. Мы благодарны всем, кто сделает свой вклад и поможет обеспечить лекарствами пациентов НИИ имени Горбачевой в январе», — поделилась финансовый директор фонда AdVita Алина Вилкова.

Среди лекарств, которые должен закупить фонд: антибиотики Завицефта и Азнам, Колистин, противогрибковое средство Вориконазол, противоопухолевое средство Медеран и т.д. Препараты требуются в разном количестве – от 7 до 300 упаковок. Необходимые лекарства пойдут на лечение пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Помочь фонду AdVita можно по ссылке.