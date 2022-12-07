Власти Индонезии ввели уголовное наказание за секс вне брака. Даже для иностранцев

Новые правила прописаны в уголовном кодексе, утвержденном парламентом страны. Теперь его должен одобрить президент Джоко Видодо, после чего наступит трехлетний переходный период.
Согласно обновленному уголовному кодексу, действие которого распространяется не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев, секс вне брака будет караться годом тюремного заключения, а сожительство — шестью месяцами. Как объясняет Associated Press на примере супружеской измены, обвинения в этом должны основываться на полицейских отчетах, поданных супругом, родителями или детьми. Кодекс сохраняет прежний запрет на аборты, но обновляет его, добавляя исключения: право на аборт будут иметь женщины, имеющие угрожающие жизни заболевания или забеременевшие после изнасилования — при условии, что плоду меньше 12 недель. Еще один новый запрет — на пропаганду контрацепции.
Гражданам Индонезии также может грозить 10-летний тюремный срок за связь с организациями, придерживающимися марксистско-ленинской идеологии, и четырехлетний срок за пропаганду коммунизма. Пересмотренный кодекс также сохраняет смертную казнь и добавляет к ней 10-летний испытательный срок: если осужденный будет хорошо себя вести в течение этого периода, его наказание будет сокращено до пожизненного заключения или 20 лет лишения свободы. Помимо этого, в индонезийский уголовный кодекс внесли запрет на:
- оскорбление президента и вице-президента,
- пропаганду атеизма,
- распространение фейковых новостей,
- организацию митингов без предварительного уведомления,
- оскорбление государственных институтов,
- государственную измену.
По мнению министра юстиции и прав человека Индонезии Эдварда Хириджа, закон, вероятнее всего, постепенно вступит в силу в течение трех лет. «Необходимо разработать множество имплементационных правил (речь идет о включении международно-правовых норм в национальную правовую систему, — прим. ред.), так что это невозможно за один год», — заявил он. Сами поправки в уголовный кодекс обсуждались с 1949 года — тогда страна провозгласила свою независимость от Нидерландов.
«Опасность репрессивных законов заключается не в том, что они будут широко применяться, а в том, что они обеспечивают возможность выборочного применения. Эти законы позволяют полиции вымогать взятки, позволяют чиновникам сажать в тюрьму политических противников, например, с помощью закона о богохульстве», — отметил старший исследователь группы Human Rights Watch по Индонезии Андреас Харсоно. По его словам, после окончательного принятия нового уголовного кодекса многие отели, в том числе на Бали и в столичной Джакарте, рискуют потерять посетителей.
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