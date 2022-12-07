Власти Индонезии ввели уголовное наказание за секс вне брака. Даже для иностранцев

Согласно обновленному уголовному кодексу, действие которого распространяется не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев, секс вне брака будет караться годом тюремного заключения, а сожительство — шестью месяцами. Как объясняет Associated Press на примере супружеской измены, обвинения в этом должны основываться на полицейских отчетах, поданных супругом, родителями или детьми. Кодекс сохраняет прежний запрет на аборты, но обновляет его, добавляя исключения: право на аборт будут иметь женщины, имеющие угрожающие жизни заболевания или забеременевшие после изнасилования — при условии, что плоду меньше 12 недель. Еще один новый запрет — на пропаганду контрацепции.

Гражданам Индонезии также может грозить 10-летний тюремный срок за связь с организациями, придерживающимися марксистско-ленинской идеологии, и четырехлетний срок за пропаганду коммунизма. Пересмотренный кодекс также сохраняет смертную казнь и добавляет к ней 10-летний испытательный срок: если осужденный будет хорошо себя вести в течение этого периода, его наказание будет сокращено до пожизненного заключения или 20 лет лишения свободы. Помимо этого, в индонезийский уголовный кодекс внесли запрет на:

оскорбление президента и вице-президента,

пропаганду атеизма,

распространение фейковых новостей,

организацию митингов без предварительного уведомления,

оскорбление государственных институтов,

государственную измену.

По мнению министра юстиции и прав человека Индонезии Эдварда Хириджа, закон, вероятнее всего, постепенно вступит в силу в течение трех лет. «Необходимо разработать множество имплементационных правил (речь идет о включении международно-правовых норм в национальную правовую систему, — прим. ред.), так что это невозможно за один год», — заявил он. Сами поправки в уголовный кодекс обсуждались с 1949 года — тогда страна провозгласила свою независимость от Нидерландов.

«Опасность репрессивных законов заключается не в том, что они будут широко применяться, а в том, что они обеспечивают возможность выборочного применения. Эти законы позволяют полиции вымогать взятки, позволяют чиновникам сажать в тюрьму политических противников, например, с помощью закона о богохульстве», — отметил старший исследователь группы Human Rights Watch по Индонезии Андреас Харсоно. По его словам, после окончательного принятия нового уголовного кодекса многие отели, в том числе на Бали и в столичной Джакарте, рискуют потерять посетителей.