Сколько петербуржцы потратили денег в магазинах и ресторанах? Отвечают в Петростате

Как сказано в данных Петростата, оборот розничной торговли в январе-октябре 2022 года находился на уровне 1,62 трлн рублей, что на 10,7% меньше, чем за тот же период 2021 года. На продукты питания жители города потратили в октябре 61,5 млрд рублей, что на 1,5% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Темпы роста по сравнению с сентябрем, когда прирост составлял 3,7%, резко сократился. На непродовольственные товары отдали 99,1 млрд рублей, что на 27,1% меньше, чем в октябре 2021 года. Аналогичную динамику фиксировали и в сентябре.

А вот траты в сфере общественного питания, напротив, немного выросли. За месяц на рестораны, кафе и бары потратили 13,9 млрд рублей, что на 8,6% больше октября 2021 года. В январе-октябре 2022 года в общепите петербуржцы и гости города оставили 123 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.