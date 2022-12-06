Сколько петербуржцы потратили денег в магазинах и ресторанах? Отвечают в Петростате

В октябре жители города оставили в точках розничной торговли порядка 160,6 млрд рублей. В сопоставимых (очищенных от инфляции) величинах это на 17,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. А вот в общепите петербуржцы потратили 13,9 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в прошлом году.
Как сказано в данных Петростата, оборот розничной торговли в январе-октябре 2022 года находился на уровне 1,62 трлн рублей, что на 10,7% меньше, чем за тот же период 2021 года. На продукты питания жители города потратили в октябре 61,5 млрд рублей, что на 1,5% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Темпы роста по сравнению с сентябрем, когда прирост составлял 3,7%, резко сократился. На непродовольственные товары отдали 99,1 млрд рублей, что на 27,1% меньше, чем в октябре 2021 года. Аналогичную динамику фиксировали и в сентябре.
А вот траты в сфере общественного питания, напротив, немного выросли. За месяц на рестораны, кафе и бары потратили 13,9 млрд рублей, что на 8,6% больше октября 2021 года. В январе-октябре 2022 года в общепите петербуржцы и гости города оставили 123 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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