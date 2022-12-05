ВКонтакте запустила агрегатор помощи благотворительным фондам

Внутри сервиса «Добрые дела» собраны проверенные организации: среди них «Подари жизнь», «Обнаженные сердца», «Антон тут рядом», «Насилию.нет», AdVita, Центр реабилитации животных «Верность» и другие.
Сервис «Добрые дела» агрегирует различные проверенные благотворительные организации. Оказать поддержку можно:
- фонду помощи хосписам «Вера»,
- фонду адресной помощи тяжелобольным детям «Линия жизни»,
- фонду «Дети-бабочки»,
- фонду «Антон тут рядом»,
- благотворительной организации «Ночлежка»,
- проекту «Насилию.нет»,
- фонду «Не напрасно»,
- благотворительному фонду поддержки слепоглухих «Со-единение»,
- природоохранной организации «Всемирный фонд дикой природы»,
- фонду «Рука помощи бездомным животным»,
- центру реабилитации животных «Верность» и другим организациям.
Как рассказали во ВКонтакте, одна из важных функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Так, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание.
Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. Информацией о внесенном пожертвовании можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без широкой огласки: если не хочется демонстрировать благотворительную деятельность публично, достаточно поставить соответствующую галочку.
Подать заявку на участие в программе может любой фонд, осуществляющий деятельность на территории России.
Руководитель благотворительных проектов ВКонтакте — о запуске сервиса «Добрые дела»:
Одна из важнейших целей нашей команды — создание удобных инструментов для развития некоммерческого сектора на платформе. Нам важно рассказывать о благотворительности открыто, прививать пользователям культуру добрых дел, предлагая им для этого честные условия. Приложение "Добрые дела" как раз об этом — оно объединяет фонды и многомиллионную аудиторию ВКонтакте. Пользователи могут быть уверены, что их средства попадут в проверенные организации и будут потрачены с максимальной пользой. Кстати, у сотрудников ВКонтакте есть добрая традиция: устраивать благотворительные сборы на свои дни рождения. Мы верим, что это помогает привлекать ещё больше неравнодушных людей к совершению добрых дел. А теперь открывать сборы под события сможет каждый пользователь ВКонтакте в "Добрых делах".
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