ВКонтакте запустила агрегатор помощи благотворительным фондам

Сервис «Добрые дела» агрегирует различные проверенные благотворительные организации. Оказать поддержку можно:

фонду помощи хосписам «Вера»,

фонду адресной помощи тяжелобольным детям «Линия жизни»,

фонду «Дети-бабочки»,

фонду «Антон тут рядом»,

благотворительной организации «Ночлежка»,

проекту «Насилию.нет»,

фонду «Не напрасно»,

благотворительному фонду поддержки слепоглухих «Со-единение»,

природоохранной организации «Всемирный фонд дикой природы»,

фонду «Рука помощи бездомным животным»,

центру реабилитации животных «Верность» и другим организациям.

Как рассказали во ВКонтакте, одна из важных функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Так, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание.

Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. Информацией о внесенном пожертвовании можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без широкой огласки: если не хочется демонстрировать благотворительную деятельность публично, достаточно поставить соответствующую галочку.

Подать заявку на участие в программе может любой фонд, осуществляющий деятельность на территории России.