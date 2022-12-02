Фонд «БлагоДаря» открывает обновленный благотворительный магазин

Кроме того, в открывающийся магазин можно не только принести вещи, но и купить понравившиеся за небольшую сумму. За пять лет работы сервиса на благотворительность перечислили более 20 млн рублей.

«У нас более 50 фондов-партнеров, более 3 000 дарителей и огромное количество покупателей. С помощью благотворительного сервиса «БлагоДаря» люди приобретают хорошие вещи по приемлемым ценам, поддерживается работа благотворительности в Петербурге, а значит, оказывается необходимая помощь нуждающимся», — рассказали представители фонда «БлагоДаря».

У фонда есть еще одна миссия. Проект помогает людям осознанно относится к потреблению товаров, давать вторую жизнь вещам, и заботиться об окружающей среде.