Фонд AdVita возобновляет благотворительный лекторий. Первый спикер — автор «Страдающего средневековья»

Первая онлайн-встреча, которая пройдет 2 декабря, посвящена Ремедиос Варо. Искусствовед, лауреат премии «Просветитель», соавтор книги «Страдающее средневековье» и приглашенный исследователь в Геттингенском университете в Германии Дильшат Харман расскажет о том, как никому не известная испанская эмигрантка буквально за десять лет стала одной из самых знаменитых мексиканских художниц.

Вторая лекция Харман посвящена художнице Леоноре Каррингтон. Так же, как и другие сюрреалисты, она изображала «другой», неосязаемый мир. «Но в ее мире нет места подавленной сексуальности или сексуальному насилию, как у Магритта или Дали. Мы находим в ее картинах совершенно иное видение женщины – не объекта желания, но субъекта, преображающего мир с помощью магии, скрытой в повседневных заботах», — говорят в AdVita.

Лекторий AdVita — проект благотворительного фонда, который помогает взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Все лекторы выступают без гонорара, посетить онлайн-встречу можно за пожертвование в фонд. Подробности можно найти по ссылке.

Один из крупнейших и старейших в Петербурге фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым, которые приезжают в город на лечение от онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний. Фонд не только находит деньги на лечение, но и консультирует, помогает оформлять документы, находит доноров и даже размещает приезжих.

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