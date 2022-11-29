Фонд «Нужна помощь» перезапускает акцию «Рубль в день». В этом году она направлена на региональные НКО

«Благотворительность сейчас должна стать еще ближе и проще, чем когда-либо. Именно поэтому в этой акции мы фокусируем внимание на региональных фондах. Именно эти организации знают все особенности и контекст проблемы своих областях и городах, и могут работать эффективнее и менять к лучшему свой регион, если им будет предоставлена регулярная поддержка. Мы понимаем, что всегда проще пожертвовать в большой и известный фонд, потому что он на слуху его поддерживают знаменитые люди, которых вы наверняка знаете. Но наше предложение заключается в том, чтобы обратить внимание на небольшие региональные НКО, у которых нет ресурса на продвижение, но есть профессионализм и знания, как создать улучшенную социальную сферу на местах», — комментирует директор по привлечению средств фонда «Нужна помощь» Майя Соерова.

Фонд «Нужна помощь» впервые запустил благотворительную акцию «Рубль в день» в 2018 году. За 4 года существования она собрала на работу благотворительных фондов больше 270 миллионов рублей, при том, что среднее ежемесячное пожертвование участников составляли порядка 55 рублей.

Отмечается, что с начала 2022 года сократилось количество регулярных пожертвований в благотворительные организации. Но сохраняется тенденция: люди чаще жертвуют в крупные и известные фонды, чем в небольшие региональные. Их деятельность не попадает в фокус СМИ, про организации в своих регионах не всегда знают даже жители этих регионов.

По данным опроса «Профессиональная благотворительность в развитии» фонда «Нужна помощь», в 2020-2021 годах был зафиксирован рост людей, которые ежемесячно отправляют деньги на благотворительность. Это касалось городов с разным количеством населения. В 2022 году частота участия вернулась на уровень 2019 года, когда только для 10% участников опроса благотворительность была ежемесячным событием. И главным образом этот «откат» произошел в городах с населением менее 500 тысяч человек.