Знакомьтесь, Павел Путинцев — идеолог ФК «47 в игре» для людей с синдромом Дауна. Он строит первый инклюзивный спортцентр в Петербурге

В 2020 году инициативный петербуржец создал футбольную академию для людей с синдром Дауна. За два года его команда провела первый инклюзивный кубок двух столиц, выиграла Социальную Олимпиаду России, стала амбассадором Puma, придумала собственный мерч, а сейчас строит первый спортивный инклюзивный центр в Петербурге. Мы поговорили с основателем футбольного клуба «47 в игре» Павлом Путинцевым об истории ФК, стигматизации людей с ментальными нарушениями и перспективах.
Как вы пришли в футбол?
Окончил факультет экранных искусств в СПбГУКИТ. Работаю в спортивной сфере. С семи лет играл в детско-юношеских командах. На профессиональный уровень не вышел, но амбиции остались, поэтому решил организовать свою академию. Рассматривал вариант с нормотипичными школами, но таких много. Мало кто тренирует людей с ментальными отклонениями — решил исправить это и таким образом реализовать себя.
Как появился проект «47 в игре»?
В 2020 году увидел ролик спортивного блогера Евгения Савина. Узнал, что в России не так много спортивных школ, где тренируют детей с ментальными нарушениями: в Москве — академии от фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви». В Петербурге на тот момент о подобных проектах не слышал.
Я обратился в петербургский «Даун-центр» и попросил помочь организовать первую тренировку. Это было сложно, но я насколько зарядился драйвом от детей, что решил открывать свою академию. Название проекту выбрал говорящее — «47 в игре»: 47 — количество хромосом у человека с синдромом Дауна (у нормотипичного — 46), «в игре» — отсылка к стигматизации людей с различными нарушениями — они часто вне социума, вне игры.
Кто может попасть к вам в команду?
Все люди с синдромом Дауна независимо от спортивных навыков — тренеры определяют подопечных в одну из групп в процессе занятий. В первом составе — участники всероссийских соревнований (мы называем их «топчики»). Во втором и третьем — упорные спортсмены, но им пока немного не хватает до первой команды. В четвертом — дети от 3 до 7 лет. У нас работает 7 тренеров: Александр Данилов, Денис Паршенков, Андрей Ильин, Вероника Щепина (отвечает за общую физическую подготовку), Андрей Сибиль (тренер вратарей), бывшая футболистка нашего клуба Диана Толстых и я. Всего в команде 45 человек. Нормотипичных учеников в академии нет, но мы проводим инклюзивные матчи.
Как проходят занятия?
Вторник во всех составах посвящен упражнениям на скорость и реакцию, среда — футбольной тактике, четверг — силовым тренировкам. Проходят занятия три раза в неделю: вторник и четверг — в бывшем здании «Красного треугольника», в среду — в СК «Звезда» на «Пролетарской».
У вас есть своя кричалка?
Конечно, как и в любой профессиональной команде! В начале каждого матча или тренировки ребята кричат: «Кто мы? "47 в игре"!» — это помогает настроить себя и выплеснуть наружу все лишние эмоции.
Какой эффект от тренировок?
В 2021 году мы впервые ездили на Всероссийские соревнования в Адлер и заняли 7 место, а полмесяца назад на турнире наша команда завоевала первое место — ребята профессионально растут, развивают ментальные навыки. У нас есть футболист Саша Чулков. До 21 года он не заводил диалог, но все понимал. В прошлом году во время сборов на базе Академии ФК «Зенит» на седьмой день интенсивов он заговорил. Была забавная ситуация: другие ребята знали, что Саша не говорит, и хотели его кое в чем подставить. Он почувствовал, что надо защитить себя, и так прорезался бас — это самое мощное достижение.
Сталкивались ли вы со стигмой?
Однажды подали заявку в лучшую любительскую футбольную лигу. Когда сказали, что хотим выдвинуть в команду человека с синдромом Дауна, нам отказали без объяснения причин. Мы отозвали предложение, но в этот же день нам перезвонили и сказали, что «готовы на такое пойти». Наша команда согласилась, и благодаря этому соревнованию многие узнали о проекте.
Пока не все готовы воспринимать людей с синдром Дауна, а зря — они искренне выражают чувства, открыты к общению. Думаю, проблема связана с недостатком информации. Если вы когда-либо общались с людьми с синдромом Дауна, знаете, что они тянутся к людям и готовы к социализации, но пока, видимо, не готово общество.
Чем порадовал вас 2022 год?
Мы провели вторые сборы в Академии ФК «Зенит», выиграли Социальную Олимпиаду России, взяли золото на турнире «Я в игре» и бронзу на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады. Заколабиллись с «Буше»: наш тренер Диана Толстых стала бариста на один день и помогала на турнире. Начали строить первый в России спортивный инклюзивный центр «Площадка 47».
Что будет в центре «Площадка 47»?
Это пространство на улице Красного текстильщика, 10-12У. Здесь спортсмены с разным уровнем подготовки, травмированные и нет, с ментальными или другими нарушениями могут заниматься спортом. У нас получат работу люди с синдромом Дауна — от бармена до администратора.
На первом этаже откроем официальный магазин с нашим мерчем, кафе и зал для тренировок. В спортивной зоне установим (единственный в Петербурге!) смарт-тренажер для отработки приема, передачи и удара мяча, станцию для прокачки скорости реакции, координации и когнитивных функций. Центр оборудуем инвентарем для развития всех групп мышц: от балансиров и каната для кроссфита до велотренажера. Организуем зоны для кикера и настольного тенниса. Будем проводить мастер-классы, турниры и кинопоказы. На втором — сделаем клубный офис.
Надеемся, место станет новым современным кластером для естественного взаимодействия всех людей: высоких и низких, взрослых и молодых, с нарушениями и без. Сейчас строительство центре на паузе, так как заморожено финансирование, но мы не теряем надежду открыть его до конца года.
Что для вас значит проект? Каким вы видите его через 10 лет?
К нам часто поступают запросы — открыть франшизы в других городах. Пока не могу представить, как можно реализовать идею, удержав марку. Сейчас в проекте 24/7 — это моя вторая семья, без которой не могу представить жизнь.
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