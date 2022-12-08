Знакомьтесь, Павел Путинцев — идеолог ФК «47 в игре» для людей с синдромом Дауна. Он строит первый инклюзивный спортцентр в Петербурге

Как вы пришли в футбол?

Окончил факультет экранных искусств в СПбГУКИТ. Работаю в спортивной сфере. С семи лет играл в детско-юношеских командах. На профессиональный уровень не вышел, но амбиции остались, поэтому решил организовать свою академию. Рассматривал вариант с нормотипичными школами, но таких много. Мало кто тренирует людей с ментальными отклонениями — решил исправить это и таким образом реализовать себя.

Как появился проект «47 в игре»?

В 2020 году увидел ролик спортивного блогера Евгения Савина. Узнал, что в России не так много спортивных школ, где тренируют детей с ментальными нарушениями: в Москве — академии от фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви». В Петербурге на тот момент о подобных проектах не слышал.

Я обратился в петербургский «Даун-центр» и попросил помочь организовать первую тренировку. Это было сложно, но я насколько зарядился драйвом от детей, что решил открывать свою академию. Название проекту выбрал говорящее — «47 в игре»: 47 — количество хромосом у человека с синдромом Дауна (у нормотипичного — 46), «в игре» — отсылка к стигматизации людей с различными нарушениями — они часто вне социума, вне игры.