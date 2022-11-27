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Общество

Рождаемость в России снизилась на 6,5%

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Такие показатели за период с января по сентябрь привела зампредседателя Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова. При этом на каждые десять браков приходится семь разводов.

sukanya sitthikongsak/shutterstock

Она также отметила, что сейчас создана специальная группа по демографии. «Сейчас мы работаем над различными инициативами по основным направлениям: это совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей, среди них - закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи, поддержка молодых, студенческих семей», — сказала депутат.

Сейчас рассматривается вопрос о закреплении на федеральном уровне статуса многодетной семьи, а также вопросы поддержки "студенческих семей".
По ее словам, некоторые инициативы уже реализованы, например, создаются семейные многофункциональные центры, благодаря которым поддержка для семей становится доступной.

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