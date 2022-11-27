Рождаемость в России снизилась на 6,5%

Она также отметила, что сейчас создана специальная группа по демографии. «Сейчас мы работаем над различными инициативами по основным направлениям: это совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей, среди них - закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи, поддержка молодых, студенческих семей», — сказала депутат.

Сейчас рассматривается вопрос о закреплении на федеральном уровне статуса многодетной семьи, а также вопросы поддержки "студенческих семей".

По ее словам, некоторые инициативы уже реализованы, например, создаются семейные многофункциональные центры, благодаря которым поддержка для семей становится доступной.