Рождаемость в России снизилась на 6,5%

Такие показатели за период с января по сентябрь привела зампредседателя Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова. При этом на каждые десять браков приходится семь разводов.
Она также отметила, что сейчас создана специальная группа по демографии. «Сейчас мы работаем над различными инициативами по основным направлениям: это совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей, среди них - закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи, поддержка молодых, студенческих семей», — сказала депутат.
Сейчас рассматривается вопрос о закреплении на федеральном уровне статуса многодетной семьи, а также вопросы поддержки "студенческих семей".
По ее словам, некоторые инициативы уже реализованы, например, создаются семейные многофункциональные центры, благодаря которым поддержка для семей становится доступной.
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