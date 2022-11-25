В России 65% интернет-пользователей сталкивались с домашним насилием

Согласно данным онлайн-опроса, 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия. Из них, 27% слышали крики соседей за стенкой, 25% были в подобных ситуациях лично, 20% заявили, что в семьях знакомых случаются эпизоды с применением насилия.

Лишь 35% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с насилием и не были свидетелями агрессивного поведения ни в своей семье, ни в семьях знакомых. Однако, если бы такое произошло, 87% опрошенных были бы готовы прийти на помощь: 53% – вызвать полицию, 34% – вмешаться лично. 11% предпочли бы никак не участвовать в конфликте, 2% предложили свои варианты развития событий.

Исследование также показало, что чаще всего респонденты лично или через опыт знакомых сталкивались с психологической словесной агрессией. В качестве вербальной агрессии наиболее распространены унижение и критика, угрозы расправы, запрет на общение с родственниками и друзьями, газлайтинг и другое. В целом психологическое давление как один из видов домашнего насилия признают 78% опрошенных, из них 81% – женщины, 75% – мужчины. 22% (25% мужчин и 19% женщин) считают насилием только физическое воздействие.



Почти половина, 47%, респондентов считают, что никакие поступки не должны и не могут оправдывать насилие. В качестве оправдания насилия пользователи Рунета называли сразу несколько причин: 38%считают, что насилие по отношению к другому может быть применено в случае самозащиты или защиты другого члена семьи, 9% – что насилие допустимо в случае измены или подозрения в измене, 8% – в качестве воспитательных мер, «чтобы бытовые ошибки не повторялись», 7% – как реакция на ссоры, истерики, конфликты, 4% готовы применить насилие к партнеру в случае невыполнения супружеского долга.

25 ноября при входе в Одноклассники пользователи увидят тематическую иллюстрацию, посвященную противодействию гендерной дискриминации. На ней будет указан всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Консультанты окажут помощь и психологическую поддержку всем, кто позвонит по указанному номеру.