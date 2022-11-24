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В Смольном разъяснили порядок перерасчета платы за вывоз мусора

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Петербуржцы с 1 марта 2023 года смогут заплатить меньше, если докажут свое отсутствие в течение пяти календарных дней в жилом помещении. Например, предоставят туристические путевки или авиабилеты, рассказали пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга.

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Для пересмотра платы за вывоз ТКО можно написать заявление в управляющую компанию или к оператору ТКО (в случае «прямого» договора на вывоз мусора), а также предоставить документы о своем отсутствии, например, туристические путевки, авиабилеты или справку с работы о командировке. Сделать это можно и до отъезда, но не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия.

Кроме того, внесли дополнение формулы для перерасчета на случай, если размер платы за вывоз мусора определяется исходя из общей площади помещения, а не из числа жильцов. Как отметили Госжилинспекции, новые изменения позволяют делать перерасчеты как жителям домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из количества проживающих, так и домов, где для этого учитывается только площадь жилых помещений.

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