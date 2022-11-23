В Петербурге запретят шуметь по субботам

Сейчас с Трудовом кодексе прописано, что выходным днем считается только воскресенье, а второй выходной устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего распорядка работы предприятия. Это положение дает право шуметь с 8:00 до 12:00 во все дни, кроме воскресенья, пишет «Фонтанка».

Законопроект поддержали все присутствовавшие на заседании парламентарии. А депутат Павел Крупник отметил, что нужны механизмы, которые бы могли контролировать соблюдение закона о тишине. Он также добавил, что ЗакС намерен рассмотреть пятидневную учебную неделю в школах, чтобы горожане «могли высыпаться по утрам».

Напомним, за нарушение режима тишины в неурочное время грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для юрлиц.