Тайна самого мистического памятника Петербурга (кладбищенского!): Кто такая Катя Иванцова и что с ней случилось?

Среди питерских легенд особое место занимает мистическая история о памятнике, установленном на старинном кладбище. В мраморе атлетического склада мужчина, который держит на руках девушку. Надпись гласит: «Посвящается павшим в борьбе с темными силами» («темные силы» выделены черным цветом). Есть на нем и имя девушки — Катя Иванцова, и даты ее жизни — 29.11.1940 — 19.06.1966.

Больше полувека историки пытались разгадать тайну трагической смерти Кати. Существует несколько версий: девушка попала в секту и покончила с собой, была убита ревнивой женой скульптора, погибла от редкой болезни и, наконец, пала жертвой жестокого маньяка. Могила стала культовым местом, куда совершают паломничество несчастные влюбленные. Они приносят сюда цветы и почему-то книги.

Киновеевское кладбище расположено на правом берегу Невы. Это бывший монастырский некрополь, основанный в 1848 году. Вообще мало кто знает, что когда-то в этом месте располагался удивительной красоты монастырь — загородное отделение Александро-Невской лавры. Петербургский митрополит Михаил (Десницкий) посетил это живописное место и решил построить монастырь, где бы в уединении провел остаток своих дней.

Здесь же решено было селить больных и престарелых монахов. Но до окончания строительства митрополит не дожил, а появившийся монастырь стал киновией (так назывался особый тип монастырей, монахи которых жили общиной, что отличалось от уединенного образа жизни келиотства). В городской ритуальной службе подтвердили, что название кладбища произошло именно от этого греческого слова. Чтобы хоронить ушедших к Богу монахов, и устроили некрополь. Потом здесь начали хоронить мирян, живших в этом районе. Во время Великой Отечественной войны здесь нашли последнее пристанище блокадники, погибшие от голода, и воины, сложившие головы под пулями фашистов (среди них солдаты зенитного расчета, погибшие в 1943 году при охране Финляндского железнодорожного моста).

— Эти могилы охраняются государством, — заявили мне.

К слову, кладбище до сих пор действующее, принимает все новых и новых усопших.

Почти за два века существования погоста ни одна другая могила не вызывала столько интереса, как та, где похоронена петербурженка Катя Иванцова. В книге «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» есть статья историка Владимира Валдина, где он пишет про киновеевский погост. Цитирую: «Единственный на всей территории скульптурный памятник особенно поэтичен. Скульптура из белого мрамора изображает юношу, поддерживающего девушку».

Найти его не составляет большого труда.