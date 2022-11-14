Исследование: дистанционные сотрудники берут подработки в 1,5 раза чаще остальных

О том, что сотрудники на «удаленке» подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто работает в офисе — 33% против 21% соответственно, — следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru». «Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто находит время и силы на дополнительную работу: если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей подрабатывают 15%, то среди россиян, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — 27%», — отмечают аналитики.

У 62% из тех, кто берет подработки, дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю, у каждого пятого (21%) — от 10 до 20. Более 20 часов в неделю тратят на сверхурочную работу 17% опрошенных. Такой подход более распространен среди дистанционных сотрудников — 24% против 16% среди тех, кто работает на территории работодателя.

Чаще всего подработка приносит россиянам от 10% до 30% их дохода: об этом сообщили 38% опрошенных. У 29% дополнительный доход составляет менее 10%, у 17% — от 30% до 50%, еще у 16% — более половины. При этом небольшой доход от подработки более характерен для тех, кто работает на территории работодателя — 30% против 22% среди работников на «удаленке». Отмечается, что по сравнению с февралем увеличилось число опрошенных, кому дополнительный заработок приносит бо́льшую часть доходов.