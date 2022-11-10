В Петербурге собираются ужесточить контроль за содержанием домашних животных

Такие полномочия могут отдать городскому правительству. В законопроекте также предлагается, что Смольный установит порядок по предотвращению нападения бездомных кошек и собак на петербуржцев и выберет места, куда будут отправлять таких животных.
В пресс-службе Законодательного собрания Петербурга сообщили, что инициативу выдвинули депутаты Алексей Макаров, Павел Иткин и Денис Четырбок. В документе также предлагается ввести дополнительные требования к содержанию домашних животных и их выгулу.
Четырбок, представляя инициативу, пояснил, что сейчас в квартирах жилых домов организуются фактически питомники, и такое соседство вынуждает жильцов жаловаться в уполномоченные органы. Законопроект уже рассмотрели в парламенте. Поправки к документу должны подготовить к 25 ноября.
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