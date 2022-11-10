18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Петербурге собираются ужесточить контроль за содержанием домашних животных

Поделиться:

Такие полномочия могут отдать городскому правительству. В законопроекте также предлагается, что Смольный установит порядок по предотвращению нападения бездомных кошек и собак на петербуржцев и выберет места, куда будут отправлять таких животных.

Shutterstock.com

В пресс-службе Законодательного собрания Петербурга сообщили, что инициативу выдвинули депутаты Алексей Макаров, Павел Иткин и Денис Четырбок. В документе также предлагается ввести дополнительные требования к содержанию домашних животных и их выгулу.

Четырбок, представляя инициативу, пояснил, что сейчас в квартирах жилых домов организуются фактически питомники, и такое соседство вынуждает жильцов жаловаться в уполномоченные органы. Законопроект уже рассмотрели в парламенте. Поправки к документу должны подготовить к 25 ноября.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: