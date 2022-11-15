Знакомьтесь, Ольга Ватомская — директор фонда «Я свободен», который создает первую благотворительную зоолечебницу в России

Недавно команда «Я свободен» решилась на амбициозный проект в Ленобласти — построить первую клинику, где животным будут помогать безвозмездно. «Собака.ru» поговорила с директором благотворительной организации Ольгой Ватомской и узнала о том, как будет устроена зоолечебница и что сейчас происходит с зоозащитой в России.
Расскажите о себе. Как вы пришли в благотворительность?
Родилась в Сургуте. Окончила журфак СПбГУ. Много лет помогала в приютах для животных. Сегодня являюсь соавтором всероссийского стандарта работы зооволонтера.
В семье не было ветеринаров и зоотехников, но свое предназначение — защищать животных — знала всегда. В детстве часто подкармливала птиц, а вместо шалашей во дворе вместе с друзьями строила укрытия для дворовых псов. Первой спасенной мною собакой стала Тайга. В 2016 году увидела ее на странице приюта Гусь-Хрустального. Живодеры ее истязали, а затем бросили в канаву. Десять дней животное боролось за свою жизнь, пока его не нашли зоозащитники. Вскоре Тайга стала не только членом семьи, но и сотрудником благотворительного фонда помощи животным «Я свободен», который я возглавляю с 2018 года. Вместе с волонтерами она как собака-терапевт работает с нормотипичными и людьми с различными нарушениями. Кроме нее в фонде работает несколько десятков животных и волонтеров — у всех разные истории и миссии.
Чем занимается фонд «Я свободен»?
Мы пристраиваем животных, лечим их, стерилизуем, организуем терапевтические выезды к людям с различными нарушениями и инвалидностью, участвуем в законотворчестве, популяризируем зооволонтерство. За годы существования фонд оказал адресную помощь более 16 приютам Москвы и Петербурга. В этом году мы запустили проект «Будь как дома, Мурзик!», который помог пристроить более 2000 животных, оставшихся во время мобилизации без хозяев. Наши волонтеры вывозят питомцев из Мариуполя, Донецка, Луганска. Недавно спасли коня по кличке Конкурент, пострадавшего во время СВО в Мариуполе. В шее и глазу у него застряли осколки снаряда, и хозяева обратились в фонд за помощью. Мы организовали сбор средств, и успешно перевезли его в наш «СвободаЦентр» в Ленобласти — многофункциональный центр реабилитации животных, открытый летом 2021 года. Конь прооперирован и сейчас находится под присмотром волонтеров.
В конце октября фонд открыл сбор средств на первую бесплатную зоолечебницу. Как вы решились на это?
За все время работы команда фонда окончательно осознала: далеко не все клиники готовы лечить бездомных животных, а те, у кого есть возможность — выставляют космические счета. Человек, который подобрал на улице беспризорную собаку или кошку, оказывается не в силах помочь, и это приводит к гибели питомца.
В 2019 году мы узнали, как челябинский ветеринар Баграт Агажанов отказывался усыплять животных, лечил их безвозмездно и искал новых хозяев. Эта история вдохновила нас на открытие первой бесплатной ветеринарной клиники на территории «СвободаЦентра» в Ленобласти. Мы начали подготовку: составление смет, переговоры с застройщиками, поставщиками оборудования и ветеринарами — и заручились поддержкой волонтерского сообщества. Летом к команде присоединился новый руководитель отдела фандрайзинга Игорь Мирошников. Он загорелся идеей и открыл сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Как клиника будет устроена?
Мы построим зоолечебницу на территории нашего «СвободаЦентра» в Кингисеппскомй районе, деревне Луизино. В здании организуем операционную, приемную, стационар и площадку для реабилитации после травм. На улице установим летний бассейн для животных, кинологическую площадку. Дополнительно сделаем дог-хаус — отдельный блок для содержания выздоравливающих подопечных, не имеющих инфекционных и вирусных заболеваний.
Какую помощь в ней будут оказывать?
Врачи-волонтеры смогут оказывать срочную хирургическую помощь, делать вакцинации и чипирование самым разным животным: от собак до лошадей. Важным направлением нашей работы станет реабилитация, потому что она позволит отказаться от сильнодействующих лекарств и улучшить качество жизни животных.
К нам смогут обратиться все, кому это необходимо, в том числе и те, кто в силах оплатить дорогостоящее лечение домашнего питомца. За год клиника фактически поможет 1000 животных. Это значит, что за 12 месяцев мы вакцинируем 500-600 животных, сделаем около 300 операций и возьмем на сложную реабилитацию около 50 подопечных.
Все операции и программы зоолечебницы будем финансировать из бюджета фонда, добровольных пожертвований и с помощью опции «Подвешенная процедура» — когда любой человек может полностью или частично оплатить медицинские манипуляции подопечным. Рассчитываем, что место станет и учебным центром для волонтеров-ветеринаров.
Звучит вдохновляюще. Какие планы на 2023 год?
Одна из наших главных целей — запуск клиники в конце 2023 года. На реализацию проекта необходимо почти три миллиона рублей. За первые дни мы собрали более ста тысяч. Конечно, в будущем мы были бы рады открывать филиалы в других городах. Это бы решило вопросы с транспортировкой, которые зачастую играют решающую роль в спасении животных.
Летом хотим организовать кейс, аналогов которому в российской зоозащите еще не было. Всех подробностей пока раскрыть не могу, но скажу, что это будет большое офлайн-мероприятие на стыке культуры и зоозащиты.
Что сейчас происходит с зоозащитой в России?
Пока ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы стали второй (!) страной в мире, которая внесла упоминание о правах животных в Конституцию. С другой — нет системной финансовой господдержки приютам, а вопрос жестокого обращения с животными не до конца решен: он зафиксирован в УК РФ, но полицейские чаще всего не хотят выезжать по таким заявлениям. Поэтому самой большой задачей остается — донести до каждого, что все проблемы зверей — результат действий человека — и привлечь к зоозащите как можно больше людей.
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