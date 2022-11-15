Знакомьтесь, Ольга Ватомская — директор фонда «Я свободен», который создает первую благотворительную зоолечебницу в России

Расскажите о себе. Как вы пришли в благотворительность?

Родилась в Сургуте. Окончила журфак СПбГУ. Много лет помогала в приютах для животных. Сегодня являюсь соавтором всероссийского стандарта работы зооволонтера.

В семье не было ветеринаров и зоотехников, но свое предназначение — защищать животных — знала всегда. В детстве часто подкармливала птиц, а вместо шалашей во дворе вместе с друзьями строила укрытия для дворовых псов. Первой спасенной мною собакой стала Тайга. В 2016 году увидела ее на странице приюта Гусь-Хрустального. Живодеры ее истязали, а затем бросили в канаву. Десять дней животное боролось за свою жизнь, пока его не нашли зоозащитники. Вскоре Тайга стала не только членом семьи, но и сотрудником благотворительного фонда помощи животным «Я свободен», который я возглавляю с 2018 года. Вместе с волонтерами она как собака-терапевт работает с нормотипичными и людьми с различными нарушениями. Кроме нее в фонде работает несколько десятков животных и волонтеров — у всех разные истории и миссии.