В «Севкабель Порту» открывается выставка «Увидеть внутри человека» в поддержку людей с инвалидностью

Выставка, которая откроется в пространстве «Цех» «Севкабель Порта» 10 октября, призвана показать, что «увидеть внутри человека — это просто». Какие чувства вы испытали, впервые встретив ребенка или взрослого с тяжелой инвалидностью? Каким образом можно преодолеть страх перед общением с ними? И как можно увидеть за непривычной внешностью и поведением — человека с его чувствами и эмоциями? На эти и другие вопросы, волнующие всех, кто ни разу не соприкасался с миром особых людей, отвечают волонтеры и сотрудники благотворительной организации «Перспективы».

Мария Островская Президент благотворительной организации «Перспективы»: Мы живем в обществе, где очень большое значение придается внешним вещам: успеху, интеллектуальным возможностям, власти, достижениями, статусу. «Перспективы» работают для того, чтобы общество могло увидеть ценность людей — в том числе тех, кто сильно отличается от обычных, так называемых нормотипичных — без этих атрибутов. Волонтеры, которые приходят к нам, чтобы помогать людям с тяжелой инвалидностью, потом рассказывают, что их представления о человеке, о личности, о душе изменились. Это происходит, когда сталкиваешься с человеком как с человеком – без учета его каких-либо общепринятых достижений. С тем, что он так же, как ты, испытывает вдохновение, смущение, восторг, страх...

Благотворительная организация «Перспективы» появилась после того, как в 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжелым корпус детского дома-интерната в Павловске. Вместе с единомышленниками они стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями и эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими.

Выставка «Увидеть внутри человека» пройдет с пространстве «Цех» «Севкабель Порта» с 10 ноября по 10 декабря 2022 года.

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