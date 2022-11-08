В Петербурге предложили доплачивать незрячим людям на содержание собак-поводырей

«По нашим расчетам, проведенным совместно с владельцами собак-проводников, только на один корм в год уходит свыше 80 тысяч рублей, и это без учета средств, необходимых для ветеринарного обслуживания животного», — отметил депутат Денис Четырбок.

Чиновник также отметил, что законопроект о доплатах разработали местные депутаты. Его уже внесли на рассмотрение городского парламента. Четырбок добавил, что в инициативе предлагают выделять из регионального бюджета по 28 тысяч рублей (как из федерального). Если закон примут, то с 1 января 2024 года региональная доплата составит около 34,5 тысячи рублей.