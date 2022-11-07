Проект «Помощь» помогает людям старше 60 лет с низким уровнем дохода и без поддержки со стороны родственников: волонтеры обеспечивают их необходимой продуктовой корзиной. Главная цель марафона «Подписка городам» — закрыть потребности всех подопечных в каждом из 56 городов: Москвы, Петербурга, Астрахани, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Тольятти и других.

Куратор Петербурга — Покрас Лампас, число подопечных «Помощи» в городе на сегодняшний день — 285 человек. Чтобы принять участие в марафоне, необходимо скачать приложение «Помощи», выбрать город своего капитана, оформить подписку на продуктовую корзину для подопечного в нем. Каждую неделю участники в Петербурге смогут выиграть приз от куратора — кастомизацию любой вещи в мастерской Покраса и, при желании, личное наблюдение за процессом.

«Я очень ценю работу благотворительного проекта «Помощь» и сам, конечно, давно подписан на ежемесячную поддержку подопечных. Сейчас наш город на третьем месте по поддержке, но от первого места нас разделяет всего несколько тысяч. Так что верю, что мы можем раньше всех справиться с задачей!» — поделился Покрас.