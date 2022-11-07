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«Ночлежка» запустила сбор теплых вещей для бездомных

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С приходом холодной погоды, благотворительный фонд, который помогает бездомным людям, нуждается в помощи. Сотрудники организации объявили сбор зимних вещей и средств личной гигиены, чтобы люди без дома могли следить за собой и сохранять человеческое достоинство.

Shutterstock.com

Вещи, которые особенно нужны:

  • сезонная мужская обувь 41-44 размеров
  • теплые мужские свитера мужские всех размеров
  • теплые мужские куртки всех размеров
  • мужские джинсы и штаны всех размеров
  • стельки, особенно теплые — всех размеров или универсальные


Средства гигиены, которые особенно нужны:

  • дезодоранты
  • лосьоны и кремы после бритья
  • салфетки влажные
  • зубная паста
  • шампунь
  • гель для душа
  • прокладки всех видов, включая урологические
  • увлажняющие и детские кремы

Необходимые вещи можно приносить в любой день с 10 до 22 часов. В Петербурге это можно сделать по адресу Боровая, 112б, вход с улицы Расстанная, в Москве — Бумажный проезд 2/2 стр 6. Узнать подробнее об акции можно здесь.

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