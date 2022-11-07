«Ночлежка» запустила сбор теплых вещей для бездомных

С приходом холодной погоды, благотворительный фонд, который помогает бездомным людям, нуждается в помощи. Сотрудники организации объявили сбор зимних вещей и средств личной гигиены, чтобы люди без дома могли следить за собой и сохранять человеческое достоинство.
Вещи, которые особенно нужны:
- сезонная мужская обувь 41-44 размеров
- теплые мужские свитера мужские всех размеров
- теплые мужские куртки всех размеров
- мужские джинсы и штаны всех размеров
- стельки, особенно теплые — всех размеров или универсальные
Средства гигиены, которые особенно нужны:
- дезодоранты
- лосьоны и кремы после бритья
- салфетки влажные
- зубная паста
- шампунь
- гель для душа
- прокладки всех видов, включая урологические
- увлажняющие и детские кремы
Необходимые вещи можно приносить в любой день с 10 до 22 часов. В Петербурге это можно сделать по адресу Боровая, 112б, вход с улицы Расстанная, в Москве — Бумажный проезд 2/2 стр 6. Узнать подробнее об акции можно здесь.
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