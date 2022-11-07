«Ночлежка» запустила сбор теплых вещей для бездомных

Вещи, которые особенно нужны:

сезонная мужская обувь 41-44 размеров

теплые мужские свитера мужские всех размеров

теплые мужские куртки всех размеров

мужские джинсы и штаны всех размеров

стельки, особенно теплые — всех размеров или универсальные



Средства гигиены, которые особенно нужны:

дезодоранты

лосьоны и кремы после бритья

салфетки влажные

зубная паста

шампунь

гель для душа

прокладки всех видов, включая урологические

увлажняющие и детские кремы

Необходимые вещи можно приносить в любой день с 10 до 22 часов. В Петербурге это можно сделать по адресу Боровая, 112б, вход с улицы Расстанная, в Москве — Бумажный проезд 2/2 стр 6. Узнать подробнее об акции можно здесь.