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Петербург вошел в топ-3 самых матерящихся регионов России

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На первом месте расположилась Москва по использованию нецензурной лексики в социальных сетях. Третью строчку занимает Севастополь.

Shutterstock.com

В данных digital-агентства «Интериум», в первую десятку рейтинга занимают Калининградская область, Крым, а также Мурманская, Тюменская, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области, пишет 78.ru.

Больше всего используют мат в социальной сети ВКонтакте. Второе место по этому показателю занимает заблокированный в России Twitter, а на третьей строчке расположился YouTube. Самым же культурным оказался также заблокированный Instagram*.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом выросло количество мата в соцсетях (на 17%). Эксперты считают, что это связано с повышенным стрессом у россиян и другими трудностями.

*Instagram  ресурс Meta Platforms Inc. — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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