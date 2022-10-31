Петербург вошел в топ-3 самых матерящихся регионов России

В данных digital-агентства «Интериум», в первую десятку рейтинга занимают Калининградская область, Крым, а также Мурманская, Тюменская, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области, пишет 78.ru.

Больше всего используют мат в социальной сети ВКонтакте. Второе место по этому показателю занимает заблокированный в России Twitter, а на третьей строчке расположился YouTube. Самым же культурным оказался также заблокированный Instagram*.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом выросло количество мата в соцсетях (на 17%). Эксперты считают, что это связано с повышенным стрессом у россиян и другими трудностями.

*Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.