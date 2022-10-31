СПЧ работает над созданием единой базы репрессированных

«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий. Так, в Томске в начале ноября мы с директором Музея ГУЛАГ Романом Романовым откроем новый музей по этой теме», – сообщил Фадеев.

Он напомнил, что в 2015 году была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В ее рамках действует межведомственная группа.

По словам главы СПЧ, «в отличие от некоторых других стран мы не отрицаем то, что нам не по душе, и не пытаемся замести нелицеприятные факты под ковер».

«Нельзя отказываться от своего прошлого. Подлинная историческая память возвышает и усиливает народ», – отметил Фадеев.