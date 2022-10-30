Во время давки в Сеуле погибло четыре россиянки

«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», – цитирует слова российского посольства в Сеуле ТАСС. Ранее корейская полиция подтвердила диппредставительству гибель 21-летней россиянки и ещё двух девушек из РФ — 1995 и 1997 годов рождения.

78 Канал сообщает, что одной из пострадавших была петербурженка. Трагедия случилась в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. На улицы города вышли более 100 тысяч человек. Давка началась в тесном переулке рядом с отелем Hamilton. Спасатели около часа не могли пробраться вглубь толпы. Обычные прохожие пытались самостоятельно реанимировать пострадавших.