18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Во время давки в Сеуле погибло четыре россиянки

Поделиться:

Об этом российскому посольству сообщили власти Кореи. Трагедия случилась вечером 29 октября во время празднования Хеллоуина. В районе Итхэвон в узкий переулок вошло большое количество людей, в толпе многие начали терять сознание.

«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», – цитирует слова российского посольства в Сеуле ТАСС. Ранее корейская полиция подтвердила диппредставительству гибель 21-летней россиянки и ещё двух девушек из РФ — 1995 и 1997 годов рождения.

78 Канал сообщает, что одной из пострадавших была петербурженка. Трагедия случилась в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. На улицы города вышли более 100 тысяч человек. Давка началась в тесном переулке рядом с отелем Hamilton. Спасатели около часа не могли пробраться вглубь толпы. Обычные прохожие пытались самостоятельно реанимировать пострадавших.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: