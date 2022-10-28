Благотворительный фонд AdVita запустил сбор средств на подарки к Новому году для пациентов с онкозаболеваниями

«Мы глубоко убеждены, что Новый год — это любимый праздник не только для детей, но и для взрослых. Более 60% подопечных фонда — старше 18 лет. Большинство из них приезжает на длительное лечение в Петербург из других городов и будет вдали от близких в этот самый семейный праздник. Нам хочется, чтобы они почувствовали, что даже в больничных стенах они не одни», — говорит руководитель волонтерской службы фонда AdVita Наталья Карпова.

Традиции раздавать новогодние подарки не первый год. В этот раз для пациентов соберут небольшую коробку с приятными праздничными мелочами, в которую войдут новогодний ночник, многоразовая бутылка, блокнот с ручкой, набор для творчества и открытка.

Поучаствовать в акции можно через ссылку фонда, и через нее внести любое пожертвование. Также можно написать слова поддержки или новогодние пожелания подопечным фонда, включить себе электронную гирлянду для настроения и собрать виртуальный подарок.

Сбор будут проводить до конца ноября, чтобы фонд успел купить подарки, вместе с волонтерами красиво их упаковать и передать в клиники.