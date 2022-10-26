Популярный аутлет на границе Финляндии и России сообщил о закрытии

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию, было принято решение подать заявление о банкротстве. Управляющий делами Zsar Outlet Village Петтери Терхо отметил, что события последних трех лет серьезно повлияли на изменения в бизнес-среде. Пандемия, а затем внешнеполитическое обострение слишком сильно сказались на привычном функционировании работы.

«Банкротство не явилось следствием одной причины. Это обусловлено целым комплексом обстоятельств. Вышеупомянутые проблемы значительно повлияли на поток клиентов в аутлете Zsar. Подавляющим большинством посетителей были финны. Относительно российских шопинг–туристов необходимо отметить, что граница практически закрыта с марта 2020 года из-за пандемии и последних событий», — утверждает Петтери Терхо.

Предполагается, что аутлет Zsar Outlet Village продолжит работу в обычном режиме до 2 ноября 2022 года. Представители компании уже ищут покупателей на эти активы.