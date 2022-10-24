За срочную службу в армии предложили давать дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи

Как указано на сайте Госдумы, срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж по всем программам обучения, включая магистратуру.

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» среди индивидуальных достижений, результаты которых подлежат учету при приеме на поступление в организации высшего и среднего профессионального образования, прохождение военной службы по призыву», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что мера направлена «на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности».

Сейчас при поступлении в вузы помимо баллов за ЕГЭ учитываются призовые места во всероссийских олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные успехи.