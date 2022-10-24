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Минпромторг расширит программу льготного автокредитования на военных и пенсионеров

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Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Shutterstock.com

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — цитирует агентство министра.

Мантуров добавил, что формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. Сейчас готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

В этом году скидка по программе льготного автокредитования выросла с 10 до 20%, а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит — с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов.

Программа доступна для семей с несовершеннолетними детьми, для медицинских работников и работников сферы образования, а также для водителей, покупающих первый автомобиль. Льготное автокредитование доступно также для автовладельцев, которые сдают в трейд-ин транспорт старше шести лет — при условии, что они владели им не менее года.

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