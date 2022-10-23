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В Иркутске истребитель упал на двухэтажный дом. Оба пилота погибли.

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Истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. На месте крушение сейчас пожар. Два пилота погибли, жертв среди населения нет.

Самолет Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. Истребитель упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным МЧС, площадь пожара достигла 200 квадратных метров. «Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки», – уточнили в ведомстве. 

Два пилота погибли при падении самолета Су-30 на частный дом в Иркутске, жертв среди населения нет.

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