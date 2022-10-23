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Умер создатель напитка Red Bull – Дитрих Матещиц

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Он погиб от продолжительной и долгой болезни в возрасте 78 лет. Сообщения об ухудшении его здоровья приходили в последнее время все чаще, он не появлялся на публике.

Print Screen/Forbes YouTube

Основатель компании Red Bull Дитрих Матещиц умер от продолжительной и долгой болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщает издание Sky News. «Мы знали, что у него тяжелое состояние здоровья. Теперь, когда это произошло, все равно невероятно, что такая выдающаяся личность должна была уйти», — сказал в интервью куратор гоночной программы Red Bull Хельмут Марко.

Дитрих Матещиц был богатейшим человеком Австрии. Его состояние оценивалось примерно в 25 миллиардов евро. Помимо этого ему удалось выстроить маркетинговую империю вокруг бренда энергетических напитков. Кроме гоночной команды «Red Bull Racing», компания владеет также «Alpha Tauri» в Формуле-1, футбольными клубами New York Red Bulls, RasenBallsport Leipzig («РБ Лейпциг»), Red Bull Salzburg и Red Bull Bragantino.

Red Bull произошёл от энергетического напитка из Таиланда, который Дитрих попробовал, когда ездил по Азии. Он помог справиться ему с джетлагом. Позже австриец решил выкупить права на Krating Daeng – красный бык в переводе с тайского. Его идеей было адаптировать напиток под европейский рынок. Сам Матещиц признавался, что выпивает от 10 до 12 банок Red Bull в день.

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