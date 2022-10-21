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Петербург попал в топ-10 регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ

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По этому показателю город находится на 8 строчке рейтинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование МТС банка, которое охватывает данные с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.

NataVilman / Shutterstock.com

В Петербурге за услуги ЖКХ в среднем отдают по 2,7 тысяч рублей в месяц. Больше всего платят в Якутии и Магаданской области. Там суммарный счет за коммуналку в среднем превышает 4 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Московская область. Жители этого региона отдают за ЖКХ в среднем по 3,7 тысяч рублей.

В пятерке лидеров также находится Москва со средним счетом в 3,4 тысяч рублей. Следом идут Ульяновская и Псковская области, где за коммунальные платежи приходится отдавать в среднем 3,1 тысячи в месяц.

Меньше всего расходы за ЖКУ в Пензенской области, Башкортостане и Волгоградской области — чуть более 1 тысячи рублей. Отмечается, что в большинстве регионов регионах, где более теплый климат, в среднем платят за коммуналку меньше, чем в областях, где средний чек максимальный. В среднем по России стоимость коммунальных услуг за год увеличилась на 2,5% до 2 560 рублей.

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