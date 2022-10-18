В «Севкабель Порту» появилась скамейка «с особенностями» в поддержку людей с ментальными расстройствами

В честь акции устанавливают «скамейку с особенностями». В 2020 году столярная мастерская «Простых вещей» поставила скамейку в Михайловском саду Русского музея. Ее особенность заключалась в том, что на ней мог сидеть человек на инвалидной коляске. В прошлом году «Простые вещи» решили поставить скамейку Малой Конюшенной улице. На ней мог разместиться любой желающий и при этом сидящие могли находиться на одном уровне.

«В этом году мы поняли, что нужно ставить скамейку у моря — мы как раз переехали в «Нормальное место». Хорошо же, когда можно просто смотреть на море. Особенность скамейки в том, что она состоит из двух блоков. Первый для тех, кто хочет посидеть большой компанией, а второй — для тех, кто хочет уединиться. Пусть всем будет место» — рассказывают сотрудники инклюзивных мастерских «Простые вещи». Ее разместили на пересечении Барной линии и Нормального переулка.

Кроме того, до конца месяца в рамках акции друзья и партнеры инклюзивных мастерских выбирают товар среди своего ассортимента и помечают его меткой «вещь с особенностями». Покупатели, приобретая данные товары, поддерживают работу инклюзивных мастерских «Простые вещи» и взрослых людей с ментальными особенностями.

В акции принимают участие издательский дом «Самокат», 99recycle, verle, книжный магазин Masters bookstore, благотворительные магазины «Спасибо», магазин косметики и бытовой химии «Голодный Леший», кафе «Общество чистых тарелок», Gen Store, МАНИФЕСТ, магазин головных уборов Kapu_shon и другие.

«Нам хочется, чтобы акция развивала навык замечать. Находить метку «вещь с особенностями» в магазинах-партнерах — это тренировка навыка. Вот среди ассортимента есть «вещь с особенностью»: ей есть место и дело. Вместе с ней ассортимент разнообразнее, а в разности — сила.

Нам важно, чтобы такая аналогия сработала относительно людей с ментальными особенностями. Такие люди находятся в изоляции, в оторванности от жизни и практически без прав участия в общественных процессах. Нам важно снизить уровень страха и тревожности к людям с особенностями, уменьшить дистанцию, сделать среду отвечающей потребностям разных людей. Мы предлагаем брендам выстроить в своих магазинах маленькую модель инклюзивного общества, в котором ценятся разнообразие и инаковость, и показать, что когда каждому есть дело и место, гораздо лучше нам всем», — добавили сотрудники «Простых вещей».