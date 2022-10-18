Депутаты ЗакСа предварительно одобрили повышение зарплат себе и чиновникам

Сухенко заявил, что целесообразно рассмотреть этот законопроект перед законопроектом о бюджете Петербурга на 2023 и плановые 2024-2025 годы, пишет «Фонтанка».

«Сегодня другие, несколько лучшие перспективы, и поэтому вернулись к этой идее. И мы действительно должны сделать это достаточно быстро, потому что 26 числа мы будем рассматривать уже закон о бюджете», — сказал Сухенко, добавив, что «соответствующие расходы в бюджет уже заложены».

В текущей версии закона размер расчетной единицы на 2023 год составляет 1 588 рублей (+4,13% к расчетной единице 2022 года), на 2024 год — 1 653 рубля. В новой предложенной версии законопроекта предлагается увеличить размер расчетной единицы до 1 650 рублей в 2023 году, в 2024 году — до 1 730 рублей, в 2025 году — 1 809 рублей.

По словам Сухенко, рост составит 8%, исходя из расчетной инфляции, и затронет минимум 10 тысяч человек. «Пока бюджет позволяет и пока есть воля правительства города улучшать оплату труда госслужащих, я считаю, что мы вправе это решение сегодня рассмотреть и поддержать, а что дальше, будет видно», — сказал он.