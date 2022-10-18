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Депутаты Петербурга меняют регламент для принятия Генплана без публичных слушаний

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Проект изменений регламента ЗакСа поддержали 30 депутатов, двое воздержались и 11 высказались против. Обсуждать градостроительную документацию в онлайн-режиме Смольный и ЗакС решили еще в самом начале пандемии коронавируса.

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», в регламент Заксобрания вводится изменение, по которому утверждать закон о Генеральном плане города можно без проведения публичных слушаний. Они, в отличие от общественного обсуждения, могут проходить только в очном формате.

Публичные слушания по всей градостроительной документации с начала пандемии коронавируса перевели на онлайн-формат общественных обсуждений. Тогда власти оправдывали это решение заботой о безопасности и здоровье населения. С тех пор удаленный формат несколько раз продлевали, даже когда основные коронавирусные ограничения в Петербурге были сняты.

Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский напомнил, что на удаленку общественные обсуждения отправили из-за эпидемиологической обстановки и что сейчас сами власти, по словам парламентария, признают, что ситуация с коронавирусом практически закончилась.

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