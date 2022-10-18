Amazon оштрафовали на 4 млн рублей за запрещенный в России контент

«Суд признал виновной Amazon.com, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в РФ информации) и назначил компании наказание в виде штрафа в 1 млн рублей», – огласили приговор в зале мирового судебного участка № 422 в Москве.

Как пишет информагентство, снимки были выявлены Роскомнадзором, который не менее 19 раз направлял уведомления о необходимости удалить эту информацию. Это первый случай привлечения в России Amazon к ответственности за запрещенный контент.

Также компания не удалила репосты с запрещенного в РФ сайта, на котором содержится информация по изготовлению и продаже наркотиков, следует из материалов дела. За это Amazon оштрафовали еще на 3 млн рублей.

«Суд признал виновной компанию Amazon.com, Inc. по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление призывов к осуществлению экстремистской деятельности, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», – огласил решение судья Тимур Вахрамеев, пишет ТАСС.