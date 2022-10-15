В России ощущается острая нехватка иностранных велосипедов

Для велоиндустрии наступают трудные времена. Это связано с дефицитом товаров иностранных брендов. Логистические цепочки оказались разорваны, а стоимость оставшихся доступных путей стала слишком высокой. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «Даже через страны СНГ завезти их невозможно из–за неусыпного контроля европейских и американских поставщиков, которые делают всё, чтобы эти товары на нашем рынке не появились ни под каким видом», – рассказывает основатель франчайзинговой сети «ВелоДрайв» Кирилл Остапенко.

На данный момент российские и белорусские производители не могут полноценно покрыть спрос. После укрепления российской валюты ситуация изменилась: отечественные производители вновь стали менее конкурентоспособными, нежели оставшиеся в нашей стране иностранные. «Вынуждены констатировать, что рынок изменился, а покупательная способность резко упала. Даже те, у кого есть деньги и возможность купить велосипед, не спешат это делать — нет настроения тратить», — поделились в компании Electra Bicycle Company.

В следующем году эксперты прогнозируют падение сегмента на 20-30%.