Посмотрите на самый милый забег. Петербуржцы пробежали кросс вместе со своими питомцами

В субботу более 400 петербуржцев пробежали кросс вместе с четвероногими. Забег «Необыкновенный кросс» традиционный и в этом году прошел уже в десятый раз. Главная его цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных и собрать средства на содержание приютов «Ржевка», «Ильинка» и «Келтсские ангелы».

Участники могли пробежаться как со своими питомцами, так и с подопечными приютов. На выбор давались две дистанции, длиной в 1 и 3 км. После кросса любой желающий мог помочь обрести животному дом. Помимо благотворительного забега гостей ждал настоящий фестиваль для всех любителей собак. Здесь работали интерактивные зоны с лекциями, консультациями ветеринаров, экспресс-дрессировкой, зоной груминга и выступлениями артистов.

«Необыкновенный кросс» проводится в Красногвардейском с 2017 года. Все собранные средства направляются на поддержку и содержание приютов для бездомных животных