На Крымском мосту произошел взрыв. Рассказываем, что известно к этому часу

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию топливных цистерн на железной дороге. Три человека погибли. Минтранс приступил к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ. Рассказываем, что известно к этому часу.
- Открытое горение на мосту уже ликвидировано, сообщает ТАСС. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что два пролета автомобильной части Крымского моста обрушились в результате инцидента. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.
- Движение по автомобильной и железнодорожной части Крымского моста ограничено. Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось, паромная переправа через него начнет работать уже 8 октября. Как заявили в Минтрансе, береговая инфраструктура готова к возобновлению работы паромной линии.
- Все поезда в Крым и из него на ближайшее время отменены, продажа билетов приостановлена, сообщили в РЖД. В компании уточнили, что пассажиры смогут вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда без дополнительных сборов и платы. Сейчас в компании решают, как доставить людей, находящихся в поездах, до мест назначения.
- Первые поезда возобновят движение по Крымскому мосту к вечеру субботы. Также оператор железнодорожных перевозок в Крым - компания «Гранд сервис Экспресс» — сообщил, что два поезда (№8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь - Москва) отправятся в субботу вовремя.
- Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия, логистические схемы на случай чрезвычайной ситуации отработаны. Запасы товаров первой необходимости в Крыму имеются почти на два месяца.
- Сроки восстановления моста станут понятны после того, как будет потушен пожар и проведена экспертиза, заявил глава республики Аксенов.
- Проживание отдыхающих в санаториях и отелях Крыма, у которых заканчивается срок пребывания, в связи с инцидентом на Крымском мосту будет продлено, все затраты будут компенсированы за счет средств республики.
- Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят 8 октября после 16:00
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