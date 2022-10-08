На Крымском мосту произошел взрыв. Рассказываем, что известно к этому часу

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию топливных цистерн на железной дороге. Три человека погибли. Минтранс приступил к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ. Рассказываем, что известно к этому часу.