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В ООН впервые назначен спецдокладчик по правам человека в России

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Члены Совета ООН по правам человека одобрили назначение спецдокладчика, который будет отслеживать соблюдением прав человека в России. Голосование прошло на 51-й сессии СПЧ в Женеве. Об этом сообщают РИА Новости.

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По данным издания, за назначение проголосовали 17 стран, против — 6, воздержались — 24. Спецдокладчик по России назначен впервые.

«(Совет) постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит обладателя мандата осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Российской Федерации, собирать, анализировать и оценивать соответствующую информацию со всех сторон», — говорится в документе.

Отмечается, что он должен вынести рекомендации и предоставить доклад на 54-й сессии СПЧ и на сессии Генассамблеи ООН. Страны призывают Россию сотрудничать с докладчиком в течение срока его полномочий.

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