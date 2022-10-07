В ООН впервые назначен спецдокладчик по правам человека в России

По данным издания, за назначение проголосовали 17 стран, против — 6, воздержались — 24. Спецдокладчик по России назначен впервые.

«(Совет) постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит обладателя мандата осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Российской Федерации, собирать, анализировать и оценивать соответствующую информацию со всех сторон», — говорится в документе.

Отмечается, что он должен вынести рекомендации и предоставить доклад на 54-й сессии СПЧ и на сессии Генассамблеи ООН. Страны призывают Россию сотрудничать с докладчиком в течение срока его полномочий.