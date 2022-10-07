Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности

Согласно изменениям, перемещаться на таком электротранспорте можно со скоростью не более 25 км/ч. Разрешается ездить по тротуарам, вело и пешеходным дорожкам, но только если масса транспорта не превышает 35 кг.

«Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идёт о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры», – указано в документе.

Изменения также включают:

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться. На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог с 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

При этом новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.