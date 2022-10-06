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Фонд «Добрый город Петербург» собирает заявки на вторую премию «Старшие» на поддержку инициатив современных старших

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Принять участие в премии могут жители Петербурга и Ленобласти старшего возраста от 55 лет, лидеры социальных инициатив, авторы культурно-просветительских и общественно значимых проектов. Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» проводит программу в городе во второй раз.

Shutterstock.com

В прошлом году наш фонд учредил первую в Петербурге премию, которая направлена на признание и поддержку деятельности старшего поколения. Тогда получили 79 заявок, а лауреатов, которые удостоились премии было 31.

«Номинанты премии — это обычные люди. Они создают цветущие островки у подъездов, организуют клубы по интересам, спортивные состязания, выставки работ, ведут жизнеутверждающие блоги, при этом не считая свою деятельность чем-то важным и необычным. Мы хотим поддержать именно таких старших, поэтому в этом году появилась возможность номинировать другого с его согласия» — рассказала координатор Премии Дарья Назаркина.

В премии шесть номинаций:

  • взаимопомощь, добрососедство и волонтерство;
  • социально-значимый бизнес;
  • экология и здоровый образ жизни, направленный на активное долголетие;
  • благоустройство общественных пространств;
  • творческая и культурная деятельность;
  • формирование через социальные сети положительного образа людей старшего возраста, вопреки стереотипам о выходе на пенсию, старости.

Организаторы добавляют, что кроме денежной премии, победители получат полезные знакомства, общение с единомышленниками, освещение инициативы на ресурсах фонда, поддержку и помощь в реализации проекта. Заявки на участие в премии принимаются до 31 октября. Узнать подробности можно здесь.

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