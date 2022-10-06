Фонд «Добрый город Петербург» собирает заявки на вторую премию «Старшие» на поддержку инициатив современных старших

Принять участие в премии могут жители Петербурга и Ленобласти старшего возраста от 55 лет, лидеры социальных инициатив, авторы культурно-просветительских и общественно значимых проектов. Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» проводит программу в городе во второй раз.
В прошлом году наш фонд учредил первую в Петербурге премию, которая направлена на признание и поддержку деятельности старшего поколения. Тогда получили 79 заявок, а лауреатов, которые удостоились премии было 31.
«Номинанты премии — это обычные люди. Они создают цветущие островки у подъездов, организуют клубы по интересам, спортивные состязания, выставки работ, ведут жизнеутверждающие блоги, при этом не считая свою деятельность чем-то важным и необычным. Мы хотим поддержать именно таких старших, поэтому в этом году появилась возможность номинировать другого с его согласия» — рассказала координатор Премии Дарья Назаркина.
В премии шесть номинаций:
- взаимопомощь, добрососедство и волонтерство;
- социально-значимый бизнес;
- экология и здоровый образ жизни, направленный на активное долголетие;
- благоустройство общественных пространств;
- творческая и культурная деятельность;
- формирование через социальные сети положительного образа людей старшего возраста, вопреки стереотипам о выходе на пенсию, старости.
Организаторы добавляют, что кроме денежной премии, победители получат полезные знакомства, общение с единомышленниками, освещение инициативы на ресурсах фонда, поддержку и помощь в реализации проекта. Заявки на участие в премии принимаются до 31 октября. Узнать подробности можно здесь.
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