За месяц население Петербурга сократилось почти на 15 тысяч человек

По данным Петростата, к 1 августа 2022 года численность населения составило 5 361 900 человек. Кроме того, с начала года до августа. По данным службы статистики, естественная убыль составила 61,1% от общей убыли населения, подсчитали в статистической службе.

А вот в Ленинградской области численность населения с июля по август выросла на 11 тысяч человек. Рост произошел за счет миграционного прироста, который превысил естественную убыль населения на 124%. Всего в регионе проживают порядка 1,92 млн человек.

По официальным данным, в 2019 году естественная убыль населения Петербурга составила 19 тысяч человек, в 2020 году она увеличилась до 13,9 тысяч человек, в 2021-м — до 28 тысяч.